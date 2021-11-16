Rusya’daki trafik kazasında bir kişi yanarak öldü

Rusya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, tır ile çarpışan arabasında yanarak can verdi.

Rusya’nın Tver Bölgesindeki Rameşkovski kentinin Tver-Bezhetsk otoyolunda yağmur nedeniyle bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kendi şeridinden çıkarak karşı yönden gelen tıra çarpan araç, savrularak yoldan çıktı. Aracın çarptığı tır sürücüsü de direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki durağı teğet geçerek ormanlık alana daldı.

Kazadan sonra bölgeye giden kurtarma ekipleri, ormanlık alana giren 41 yaşındaki tır sürücüsünü kurtardı. Araçtaki yangın nedeniyle sürücünün kurtarılması zorlaşırken, 31 yaşındaki diğer sürücü ise yanarak can verdi.

Tır sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı da öğrenildi.

Tver Bölgesi Soruşturma Komitesi, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.