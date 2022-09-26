Rusya’daki okul saldırısında can kaybı 13’e yükseldi

Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti’ndeki bir okulda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti’nin başkenti İjevsk’te bulunan 88 numaralı okulda meydana gelen silahlı saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan güncel açıklamaya göre, 7’si öğrenci olmak üzere, aralarında öğretmen ve personellerin de bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, 1. ve 11. sınıf aralığındaki öğrencilerin eğitim aldığı okulda, toplam 982 öğrencinin eğitim gördüğü ve 80’e yakın personel ve öğretmenin bulunduğu öğrenildi. Saldırı sonrası Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan ilk açıklamada can kaybı 9, yaralı sayısı ise 20 olarak bildirilmişti. Okula girerek çevresine rastgele ateş açan saldırgan daha sonra yaşamına son vermişti.