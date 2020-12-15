Rusya’daki kaçak huzurevinde yangın: 11 ölü

Rusya’da kaçak çalışan bir huzurevinde çıkan yangında 11 kişi feci şekilde öldü.

Rusya’ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nin Ebyelil kentinde bulunan bir huzurevinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri gönderilirken tek katlı ahşap binadaki alevler hızla büyüdü. Kurtarma ekipleri ahşap binanın içine girerek içeridekileri kurtardı. Olay yerine gönderilen sağlık ekipleri 11 kişinin dumandan zehirlendiğini tespit etti. 3 kişi hastaneye sevk edilirken evden çıkarılan kişi sayısı toplam 14 olarak açıklandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı huzurevinin toplam alanının 72 metrekare olduğunu ve huzurevinin kaçak faaliyet gösterdiğini açıkladı. Ölen 11 kişinin de huzurevi sakini olan yaşlılar olduğu bu kişilerin büyük ihtimalle dumandan zehirlendiği ifade edildi.

11 kişinin ölümüne sebep olan huzurevi yangını ile ilgili soruşturma başlatılırken Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Khabirov bölgedeki tüm huzurevlerinin kontrol edilmesi talimatı verdi.