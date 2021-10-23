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Rusya’daki barut deposundaki patlama anının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Rusya’nın Ryazan bölgesindeki barut deposunda dün 17 işçinin ölümüne yol açan patlama anının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Depoda malzeme taşıyan işçilerin patlamayla birlikte bulundukları platformdan düştükleri, ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü.

Asayiş 23.10.2021, 12:57
Rusya’daki barut deposundaki patlama anının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Rusya’nın Ryazan bölgesindeki barut deposunda dün 17 işçinin ölümüne yol açan patlama anının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Depoda malzeme taşıyan işçilerin patlamayla birlikte bulundukları platformdan düştükleri, ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü.

Rusya’nın Ryazan bölgesindeki bir barut deposunda dün meydana gelen patlamaya yönelik başlatılan soruşturma devam ederken, patlama anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde işçiler barut çuvallarını bantlardan omuzlarına alarak taşıdığı anda deponun bir noktasında parlama görülüyor. Parlamayla birlikte depoda şiddetli bir patlama meydana geldiği kameraya yansıyor. İşçiler ise bulundukları bölgeden kaçmaya çalışırken birbirlerinin üzerine düşüyor.

Patlamanın ardından çıkan yangında 160 metrekarelik depo küle dönerken, içeride bulunan toplam 17 işçi hayatını kaybetmişti. Bölgede yas ilan edilen olaya ilişkin soruşturma hala devam ediyor.

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