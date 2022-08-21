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Rusya’da zincirleme trafik kazası: 16 ölü

Rusya’da meydana gelen zincirleme kazada, yolcu taşıyan bir minibüsün iki tırın arasında kalması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 21.08.2022, 18:05
Rusya’da zincirleme trafik kazası: 16 ölü

Rusya’da meydana gelen zincirleme kazada, yolcu taşıyan bir minibüsün iki tırın arasında kalması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’nın Ulyanovsk bölgesinin Nikolaevsky kentinde içerisinde 20 kişi bulunan minibüs otoyolda seyir halindeyken önündeki tıra arkadan çarparken, arkadan gelen başka bir tır da duramayarak minibüse çarptı. İki tırın arasında ezilen minibüsteki 16 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, 2 tır sürücüsünün ise kazadan hafif yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

Zincirleme trafik kazasının ardından otoyol bir süre trafiğe kapatılırken, enkaz kaldırma çalışmalarının ardından otoyol kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı. Trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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