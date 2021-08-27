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Rusya’da Su-24 tipi savaş uçağı düştü

Rusya’da bakıma götürülen Su-24 tipi savaş uçağı düştü. Uçakta bulunan 2 pilot kazadan sağ kurtuldu.

Asayiş 27.08.2021, 18:51
Rusya’da Su-24 tipi savaş uçağı düştü

Rusya’da bakıma götürülen Su-24 tipi savaş uçağı düştü. Uçakta bulunan 2 pilot kazadan sağ kurtuldu.

Rusya’nın Perm şehrine 95 kilometre uzaklıktaki ormanlık alana Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait Su-24 tipi savaş uçağı düştü. Uçağın bakım için hangara götürüldüğü sırada henüz nedeni bilinmeyen bir arza sonucu irtifa kaybetmeye başladığı ve 2 pilotun uçaktan kendilerini fırlattıkları belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, pilotların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Uçağın kesin düşüş nedeninin kara kutu ve teknik incelemeler sonucu belirleneceği aktarılırken, uçağın enkazının özel araçlarla hangara taşınacağı öğrenildi.

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