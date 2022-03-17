Rusya’da şeker izdihamı

Rus halkı, Ukrayna’ya saldırılar nedeniyle Batı’nın uyguladığı yaptırım sonucu fiyatı tavan yapan şeker alabilmek için marketlere akın etti.

Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar ülkede paniğe yol açtı. Gıda ürünleri konusunda ithalat ve ihracatın yasaklanması ve bazı ürünlerin sevkiyatında da sorunlar yaşanması üzerine azalan şeker stokları fiyatlara yansıdı. Ortalama 70-100 ruble (14 TL) olan şekerin kilosu 350 rubleye (yaklaşık 50 TL) kadar yükseldi. Yaşanan şeker krizi üzerine Rus halkı, hemen hemen her bölgede marketlere akın etti. Moskova’ya en yakın bölge olan Vladimir kentinde özellikle yaşlılar ve kadınlar, markete yeni gelen şeker paketlerini alabilmek için adeta birbirini ezdi. Ryazan ve Ekaterinburg’ta da aynı görüntülere rastlanırken, en ilginç görüntü Kaluga şehrinden geldi. Erken saatlerde marketin açılmasını bekleyen Kalugalılar, kapıların açılmasıyla birlikte ellerine aldıkları sepetlerle direkt şeker reyonuna hücum etti. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Stokçuluğa tepki gecikmedi

Rusya’da şeker nedeniyle yaşanan izdiham görüntüleri sosyal medyada da kısa sürede yayılırken, ülke genelinde tartışmalara yol açtı. Stokçuluk yapanlara tepki gösteren Nijni Novgorod Valisi Glep Nikitin, kente başka bölgelerden şeker temin edileceğini ve stokçuların ürünleri ellerinde tuttuğu için pişman olacağını söyledi.

Rusya’da şeker stoku fazla olan bölgelerden stokun daha az olduğu bölgelere şeker gönderileceği yönünde duyurular yapılırken, Penza bölgesinden Nijni Novgorod bölgesine şeker sevkiyatına başlandığı öğrenildi.