Rusya’da savaş uçağının tekeri koptu
RUSYA’DA İNİŞ TAKIMLARINDAKİ BİR TEKERİ KOPAN SAVAŞ UÇAĞI HAVAALANINA ACİL İNİŞ YAPTIĞI SIRADA BÜYÜK KORKU YAŞANDI.
Rusya’da iniş takımlarındaki bir tekeri kopan savaş uçağı havaalanına acil iniş yaptığı sırada büyük korku yaşandı.
Rusya’nın Perm Bölgesi’nde Rusya Hava Kuvvetleri’ne bağlı MİG-31 tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında pilot inişe hazırlanırken iniş takımlarındaki tekerlerden birinin kopması üzerine büyük panik yaşandı. Bolshoye Savino şehrinde bulunan Perm Uluslararası Havaalanı’na bilgi verilerek pilot acil iniş için harekete geçti. Havaalanında yapılan hazırlık ve güvenlik önlemlerinin ardından savaş uçağı iniş denemesi yaptı. Pilot uçağı paraşüt açarak indirirken tekerlerinden biri kopan uçağın iniş takımlarından yere sürtünme sırasında alevler çıktı. Savaş uçağı büyük zorluklarla indirilirken uçağın pilotu dahil olaydan kimse zarar görmedi. Uçak, sorunun giderilmesi için Perm’da bulunan askeri hava üssüne götürülürken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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