Rusya’da radardan kaybolan uçağın enkazı bulundu

Rusya’da 6 yolcusuyla radardan kaybolduktan sonra düşen AN-26 tipi uçağın enkazına 1 gün sonra ulaşıldı.

Rusya’nın, Habarovsk kenti yakınlarında dün TSİ 05.00 sıralarında içinde 6 kişinin bulunduğu AN-26 tipi uçak radardan kaybolmuştu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uçağın radardan çıktığı ormanlık bölgelerde hem havadan hem de karadan arama çalışmaları gerçekleştirmişti. Dün akşam saatlerine kadar süren arama çalışmalarına hem havanın kararması hem de saatte 18 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle ara verildi.

Uçağın enkazına bir gün sonra ulaşıldı

Arama çalışmalarına bu sabah saatlerinde tekrar başlandı. Havadan yapılan aramalarda Habarovsk bölgesindeki Bolshekhekhtsirsky Devlet Doğa Koruma Alanı’nın zirvesine yakın bir noktada uçağın enkazına ulaşıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçakta bulunan 6 kişinin de öldüğünü cansız bedenlerin enkaz çevresinde tespit edildiğini belirtti. Kaza ile ilgili müfettişlerin görevlendirildiği ve soruşturma başlatıldığı duyuruldu.