Rusya’da petrol ve doğal gaz tesisinde yangın: 1 yaralı

Rusya’nın İrkutsk bölgesindeki petrol ve doğal gaz sahasında bulunan tesiste çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Rusya’nın İrkutsk bölgesindeki Markovsky petrol ve doğal gaz tesisinde TSİ 19.30 sıralarında yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 45 personel ve 17 yangın söndürme aracıyla yangına müdahale ederken, yerleşim alanına 2 bin 500 metre uzaklıktaki tesisteki yangın 400 metrekareye yayıldı. İrkutsk Valisi Igor Kobzev yaptığı açıklamada, yangında 1 kişinin yaralandığını ifade ederek, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Markovsky petrol ve doğal gaz tesisindeki yangın kontrol altına alındı. Yaralıların sayısı belirleniyor. Yangın orman ve yerleşim alanını tehdit etmiyor" ifadeleri kullanıldı.

İrkutsk Petrol Şirketi tarafından yapılan açıklamada ise, yangının yerel sakinleri tehdit etmediği belirtilerek, "Yangın söndürme ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra profesyonel petrol tesisi birimleri olay yerinde çalışıyor. Halk için bir tehdit oluşmadı" denildi.

Rusya’nın en büyük petrol şirketlerinden Irkutsk Petrol Şirketi tarafından 2004 yılından bu yana işletilen tesiste 1962’den beri üretim yapılıyor.