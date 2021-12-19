banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!
Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert tepki!
Eğitme kar tatili arası!
Eğitme kar tatili arası!
Fatih Terim:
Fatih Terim: "Mutluluğumuzu alabilirler, umudumuzu asla"
Dev derbide dört gol var, kazanan yok
Dev derbide dört gol var, kazanan yok

Rusya’da madende metan gazı alarmı

Rusya’daki bir maden ocağında metan gazı nedeniyle alarmların çalması üzerinde 128 madenci tahliye edildi.

Asayiş 19.12.2021, 21:17
Rusya’da madende metan gazı alarmı

Rusya’daki bir maden ocağında metan gazı nedeniyle alarmların çalması üzerinde 128 madenci tahliye edildi.

Rusya’ya bağlı Kemerovo Bölgesi’nin A.D Ruban maden ocağında akşam saatlerinde metan gazı nedeniyle alarm verilmesi üzerine maden ocağı yöneticileri tarafından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na hemen bilgi verildi. Madenciler kendi imkanlarıyla madenden çıkmaya başlarken, bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri kontrollü tahliyeye başladı. Aynı anda muhtemel bir yangın ve patlamaya karşı da ambulans ile itfaiye araçları maden bölgesinde hazır bekletildi.

Kemerovo Bölgesi’ndeki Acil Durumlar Bakanlığı Ana Müdürlüğü’nün basın servisi tarafından yapılan açıklamada, madende bulunan toplam 128 madencinin yara almadan tahliye edildiği ve madenin tamamen boşaltıldığı belirtildi. Madene 4 kişilik bir uzmanın girdiği havalandırmaların incelendiği ardından ise havalandırmaların açıldığı aktarıldı.

Madendeki metan gazının tamamen havalandırmalar ile çıkarılmasının bekleneceği ve ardından tüm güvenlik önlemlerinin alınmasıyla madencilerin tekrar mesailerine devam edebileceği aktarıldı.

Kemerova’da kasım ayında 51 madenci hayatını kaybetmişti

Kemerovo’da geçtiğimiz kasım ayında Listvyazhnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada 51 kişi hayatını kaybetmiş, olayla ilgili maden işletmesinin müdürü de dahil toplam 5 kişi hakkında geçici tutuklama kararı verilmişti.

Öte yandan 2010 yılında bölgedeki Raspadskaya madeninde meydana gelen patlamalarda 90’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. 2007 yılında ise aynı bölgede Ulyanovskaya madeninde meydana gelen patlamada 100’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana en kötü maden kazası olarak kayıtlara geçmişti.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 17 28
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 17 24
12. Giresunspor 17 22
13. Gaziantep FK 17 22
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 17 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. Samsunspor 16 26
7. Gençlerbirliği 17 26
8. Kocaelispor 17 24
9. İstanbulspor 16 23
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Athletic Bilbao 18 24
10. Espanyol 18 23
11. Villarreal 17 22
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 17 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 17 8