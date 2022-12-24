Rusya’da huzurevinde çıkan yangında can kaybı 22’ye yükseldi

Rusya’nın Kemerovo kentindeki iki katlı bir huzurevinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi.

Rusya’nın Kemerovo kentindeki bir huzurevinde gece saatlerinde çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor. Rusya Soruşturma Komitesi’nin basın ofisinden yapılan açıklamada yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 22’ye yükseldiği belirtildi. Devam eden arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ifade eden yetkililer, "Can kaybı 22’ye yükseldi. Şu an 6 yaralıdan durumu ağır olan 2 kişi çeşitli yanıklar nedeniyle hastanede tedavi ediliyor. Merkez bürodan ceza hukuku uzmanları ve Rusya Soruşturma Komitesi’nin adli tıp personeli olay yerine sevk edildi" açıklamasında bulundu. Yapılan ilk incelemelere göre, yangının soba nedeniyle çıkmış olabileceği üzerinden duruluyor.

Kaçak işletiliyordu

Kemerovo Bölge Savcılığı yangınla ilgili soruşturma başlatırken, iki katlı binanın zemin katında dükkanların bulunduğu, 180 metrekarelik bir alana sahip olan üst katta ise yaşlıların kaldığı belirtilmişti. Huzurevinin kaçak olarak işletildiği, daha önce itfaiye ekiplerinin binaya inceleme yapmak için gittiği, ancak özel mülk olduğu gerekçesiyle binaya denetim için kimsenin giremediği öğrenilmişti.