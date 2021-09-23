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Rusya’da fırtınaya yakalanan paraşütçüler caddeye iniş yaptı

Rusya’da başkent Moskova’da fırtınaya yakalanarak savrulan paraşütçüler, Lenin Caddesi’ne indi.

Asayiş 23.09.2021, 14:15
Rusya’da fırtınaya yakalanan paraşütçüler caddeye iniş yaptı

Rusya’da başkent Moskova’da fırtınaya yakalanarak savrulan paraşütçüler, Lenin Caddesi’ne indi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da iki kişi sabah saatlerinde paraşütle atlama yaptı. Hava durumunu hesaba katmayan paraşütçüler, bir süre sonra fırtınaya yakalandı. Paraşütçüler şiddetli fırtınada güvenli bir yere iniş yapmaya çalışırken, çareyi yol kenarına inmekte buldu. Yüksek katlı binaların üzerinden savrularak geçen paraşütçüler, Lenin Caddesi’ne iniş yaptı. Yoğun trafiğin ortasına inmekten kurtulan paraşütçülerin zor anları bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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