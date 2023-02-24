Rusya’da eşini öldürüp Türkiye’ye kaçan şüpheliye geçici süreli tutuklama

Rusya’da eşini öldürüp Türkiye’ye kaçan ve burada öldürmek istediği kişi tarafından ikna edildiği iddia edilen Rus uyruklu şüpheli, Rusya’ya iade görüşmeleri için geçici süreyle tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Artem Shvets adlı kişi, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek yanında bulunan Rus uyruklu Igor Molchanov (24) tarafından öldürülmek istendiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından ifadesi alınan Molchanov, ‘Telegram’ uygulaması üzerinden tanışmış olduğu Donıyor Radyabov adlı kişiyle iletişime geçtiğini, bu kişinin kendisine Artem Shvets ile kripto para takası yapmasını teklif ettiğini, takas esnasında parasını alamaz ise Shvets’i öldürmesini söylediğini ancak Shvets’in kendisini ikna etmesi üzerine teslim olmak için adliyeye geldiğini anlattı.

Rusya’da eşini öldürdüğünü ve Türkiye’ye kaçtığını itiraf etti

İfadesinin devamında Molchanov, 2022’nin Aralık ayında Rusya’da 23 yaşındaki eşi Vera Savçenko’yu bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından kaçarak yasal yollarla Türkiye geldiğini ve Edirne’de yaklaşık 1 ay konakladığını da itiraf etti. Bunun üzerine savcılık, bu durumu Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne bildirdi. Yapılan görüşmeler sonucu savcılık, şüpheli Molchanov’u üzerine atılı suçun vasfı nedeniyle 40 günden fazla olmamak üzere geçici olarak tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Daha sonra şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 40 gün süre ile geçici olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.