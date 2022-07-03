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Rusya’da çok sayıda patlama: 3 ölü, 4 yaralı

Rusya’nın Belgorod kentinde meydana gelen çok sayıda patlamada en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Asayiş 03.07.2022, 09:58
Rusya’da çok sayıda patlama: 3 ölü, 4 yaralı

Rusya’nın Belgorod kentinde meydana gelen çok sayıda patlamada en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında bulunan Belgorod kentinde çok sayıda patlama sesi duyuldu. Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en az 11 apartman ile 39 evin zarar gördüğünü ve bunlardan 5’inin tamamen yıkıldığını söyledi. Sivil yerleşim alanında yaşanan patlamalarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin de yaralandığını belirten Gladkov, "Yaralılardan 2’si hastanede tedavi görüyor. Aralarından biri 10 yaşında çocuk. Doktorlar gerekli tüm müdahaleleri uyguluyor" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını da söyleyen Gladkov, “Muhtemelen hava savunma sistemleri çalıştı” açıklamasında bulundu.

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