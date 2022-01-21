Rusya’da birçok okula ve Merkez Bankası’na bomba ihbarı yapıldı

Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Simferepol kentindeki okullara ve başkent Moskova’daki Merkez Bankası’na yapılan bomba ihbarlarının ardından söz konusu okullar ve Merkez Bankası tahliye edildi.

Rusya’da akşam saatlerine doğru ardı ardına bomba ihbarları paniğe neden oldu. Bomba ihbarı yapılan yerlerin Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Simferepol kentindeki okullar ve başkent Moskova’daki Merkez Bankası olduğu ifade edilerek, yapılan bomba ihbarlarının ardından söz konusu okullarda eğitime ara verilerek boşaltıldığı, Merkez Bankası’nın da tahliye edildiği bildirildi.

Simferepol kentindeki okullara elektronik posta yoluyla, Merkez Bankası’na ise telefon yoluyla söz konusu ihbarların yapıldığı aktarıldı. Yapılan incelemelerin ardından bomba ihbarlarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Rusya basınında yer alan haberlerde, kimliği belirsiz kişinin Merkez Bankası’na yaptığı ihbar sırasında kripto para piyasasındaki duruma dair sözler sarf ettiği aktarıldı. Rusya Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde ekonomik piyasaya olumsuz etkileri olduğu gerekçesiyle kripto para birimlerinin ticaretinin yasaklanmasını talep etmişti.

Asılsız bomba ihbarlarıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.