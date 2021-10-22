Rusya’da barut deposunda patlama: 15 ölü

Rusya’nın Ryazan bölgesinde patlayıcı yapımında kullanılan bir barut deposunda meydana gelen patlamada 15 işçi hayatını kaybetti.

Rusya’nın Ryazan bölgesine bağlı Shilovsky’da bulunan 160 metrekarelik barut deposunda patlama meydana geldiği bildirildi. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, patlamanın ardından depoda yangın çıktı. Alevlere itfaiye ve kurtarma ekipleri müdahale etti. Ryazan bölge yetkilileri patlama sırasında depoda bulunan 17 işçiden 15’inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.