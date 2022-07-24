Rusya’da atölyede yangın çıktı

Rusya’nın St. Petersburg şehrindeki bir kereste atölyesinde çıkan yangının 2 bin 400 metrekareye yayıldığı açıklandı.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinin Kolpinsky bölgesinde bir kereste atölyesinde yangın çıktı. St. Petersburg Acil Durumlar Bakanlığı yangının yerel saatle 06.00’da çıktığını ve 2 bin 400 metrekareye yayıldığını açıkladı.

Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı bildirilmezken, yangın söndürme çalışmalarında 13 itfaiye ekibi ve 57 itfaiye personelinin görev aldığı açıklandı.