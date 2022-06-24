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Rusya’da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı: 4 ölü, 5 yaralı

Rusya’nın Ryazan kentinde Ilyushin Il-76 tipi askeri nakliye uçağının sert iniş yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Asayiş 24.06.2022, 09:40
Rusya’da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı: 4 ölü, 5 yaralı

Rusya’nın Ryazan kentinde Ilyushin Il-76 tipi askeri nakliye uçağının sert iniş yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Rusya’nın batısındaki Ryazan kentinde 9 kişiyi taşıyan Ilyushin Il-76 tipi askeri nakliye uçağı, sert iniş yaptı. Bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Rus medyasının bölge yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre inişten sonra alev alan uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

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