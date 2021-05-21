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Rusya’da arıtma tesisinde metan gazı zehirlenmesi: 10 ölü

Rusya’da bir arıtma tesisindeki kanalizasyonun temizlenmesi sırasında metan gazından zehirlenen 10 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 21.05.2021, 20:32
Rusya’da arıtma tesisinde metan gazı zehirlenmesi: 10 ölü

Rusya’da bir arıtma tesisindeki kanalizasyonun temizlenmesi sırasında metan gazından zehirlenen 10 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Rusya’nın Rostov bölgesindeki Taganrog kentinde bulunan bir arıtma tesisindeki kanalizasyonun temizlenmesi sırasında metan gazı zehirlenmesi meydana geldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, olayda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, gazdan etkilenen 8 kişinin de çevredeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Bakanlık, tedavi altındaki 3 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise olayla ilgili ilk verilerin toplanarak soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Bölge Valisi Vasily Golubev, tesislerde yönetmeliklere uyulmadığının tespit edildiğini ifade ederek, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine de 1’er milyon ruble (110 bin TL) yardım yapılacağını söyledi.
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