Rusya’da apartmanda doğal gaz patlaması: 4 ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, başkent Moskova’da bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 kişinin hayatını kaybettiğinis açıkladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’nın güneyinde yer alan Yefremov kasabasında 5 katlı bir apartmanda doğal gaz patlaması meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarılarak, "Şu ana kadar 5 kişi kurtarıldı ve ilk bilgilere göre 2 kişi daha enkaz altında kaldı. Ne yazık ki 4 kişi öldü" denildi.