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Rusya’da 2 kişiyi taşıyan helikopter düştü
Rusya’da içinde 2 kişinin bulunduğu Mi-2 tipi helikopter düştü.
Asayiş 27.12.2021, 15:18
Rusya’da içinde 2 kişinin bulunduğu Mi-2 tipi helikopter düştü.
Rusya’da 2 kişi taşıyan Mi-2 tipi zırhlı taşıma helikopterinin düştüğü öğrenildi. Acil servisler, uçağın pilotunun kendilerine ulaşmasının ardından olay yerine ekiplerin gönderildiğini ifade ederek, “Kurtarma ekipleri Udmurtya bölgesindeki Yakshur Bodinsky’da Mi-2 tipi helikopterinin düşmesiyle ilgili bir mesaj aldı. Helikopterin içinde bir petrol boru hattını inceleyen 2 kişi vardı” dedi.
Olayın neden meydana geldiği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.