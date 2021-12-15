Rusya’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, 3 yaralı

Rusya’da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Rusya’nın Kalmukya bölgesinde yaşanan kazada, 2 araç kafa kafaya çarpıştı. İçişleri Bakanlığı Bölge Müdürlüğünün basın servisinden yapılan açıklamaya göre kazada, içlerinde 1 çocuğun da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili detayları da paylaşan basın servisi, “Bugün, Astrakhan-Stavropol karayolunun 272. kilometresinde ölümcül bir kaza yaşandı. Yaralanan 3 kişi, hastaneye sevk edildi” ifadelerine yer verdi.

Trafik polisi ve diğer birimlerin kazayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü de belirtildi.