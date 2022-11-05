Rusya’da, 13 kişinin öldüğü yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Rusya’nın Kostrama kentinde 13 kişinin öldüğü gece kulübü yangınından sonra yürütülen soruşturma neticesinde 2 kişi gözaltına alındı.

Rusya’nın Kostrama kentinde bir gece kulübünde çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yangın sonrası bölgede 1 günlük yas ilan edilirken, Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yürütülen soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin işletme müdürü olduğu açıklanırken, ayrıca gece kulübünde havai fişek kullandığı öne sürülen 23 yaşındaki bir genç de gözaltına alındı. Komite tarafından işletme yöneticisinin gözaltına alınmasıyla ilgili, "İşletme çalışmalarını yöneten işletme müdürü güvenlik gereksinimlerinin karşılanmasıyla ilgili şüpheli olarak gözaltına alındı" denildi. Gece kulübü içerisinde havai fişek kullandığı öne sürülen 23 yaşındaki kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak ise, "23 yaşındaki kişi, 2 veya daha fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle şüpheli olarak gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi soruşturmanın hala yürütüldüğünü belirtirken, hayatını kaybeden 12 kişinin kimliklerinin belirlendiğini ayrıca yaralıların da tedavilerine devam edildiğini aktardı. Soruşturma hala devam ederken olay yerinde de delil toplama çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.