Rusya yine Kiev’i vurdu

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya’nın başkent Kiev’de Shevchenkivskyi semtini vurduğunu açıkladı.

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurmaya devam ediyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkent Kiev’in Shevchenkivskyi semtinin patlamayla sarsıldığını ve İran yapımı 10 Shahed insansız hava aracının hava savunma güçleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.

Şehir merkezindeki 2 yönetim binasına dron parçalarının isabet ettiğini kaydedilirken bölgeye sağlık ekiplerinin gönderildiği aktarıldı.