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Rusya, Ukrayna’yı Kalibr füzeleriyle vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Jitomir’de bulunan Ukrayna’ya ait askeri mühimmat depolarının Karadeniz’den fırlatılan Kalibr füzeleriyle vurulduğunu belirtti.
Asayiş 26.03.2022, 11:39
Rusya Savunma Bakanlığı, Jitomir’de bulunan Ukrayna’ya ait askeri mühimmat depolarının Karadeniz’den fırlatılan Kalibr füzeleriyle vurulduğunu belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 31. günde devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz’den fırlatılan 4 Kalibr füzesi ile Jitomir bölgesinde bulunan Ukrayna’ya ait askeri mühimmat depolarının hedef alındığı bildirildi. Saldırı sonucu depoaların imha edildiği ifade edildi.