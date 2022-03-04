Rusya, Ukrayna’yı insansız hava aracıyla vurdu

Rusya, Ukrayna askeri birliklerine insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 9. gününde devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Aidar taburunun insansız hava araçlarıyla hedef alındığı bildirildi. Görüntülerde Rus İHA’larının taburun konuşlandığı alana yaklaştıktan sonra hedefleri belirlediği ve ardından İHA’ya bağlı roketlerle tabura atışlar yapıldığı görüldü.