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Rusya, Ukrayna’ya yeniden füze saldırılarına başladı

Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırırken, Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya’nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna’nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna ise, Donbass’ta kaybettiği Luhansk’a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.

Asayiş 27.02.2022, 05:10
Rusya, Ukrayna’ya yeniden füze saldırılarına başladı

Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırırken, Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya’nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna’nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ukrayna ise, Donbass’ta kaybettiği Luhansk’a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 3. günün sonuna gelinirken Ukrayna’nın hemen hemen tüm kentlerinde gece boyunca yoğun çatışmalar yaşandı. Rusya, dün geceye göre Ukrayna’ya daha fazla saldırılar gerçekleştirirken, Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev bölgesine bağlı Vasylkiv kentine balistik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bu saldırı sırasında kentteki büyük bir benzin deposunun patladığı ve kent merkezinde Rus ve Ukraynalı birlikler arasında çatışmaların sürdüğü öğrenildi.

Harkov’da da yoğun çatışmalar devam ediyor

Çatışmaların en yoğun yaşandığı kentlerden Harkov’dan da benzer haberler geldi. Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Harkov’daki bir benzin deposuna Rus güçleri tarafından saldırı gerçekleştirildiği ve kentte yoğun çatışmaların sürdüğü belirtildi. Ayrıca düzenlenen saldırılar sonucunda Harkov’da bir gaz boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın detaylarına ilişkin yerel yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı. Harkov Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna askerleri tarafından Stinger atışlarıyla bir Rus helikopterini düşürdüğü ifade edildi.

Rusya, Başkent Kiev’de Ukrayna birliklerini hedef aldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de de Rus güçleri ile Ukrayna askerleri arsında yoğun çatışmalar devam etti. Rusya, Kiev’in merkezine giremezken, köy ve kırsal alanlarda her 2 ülkenin askerleri arasında yoğun çatışmalar yaşandığı belirtildi. Aynı zamanda Rusya’nın, Ukrayna birliklerine roket, tank ve hava saldırıları gerçekleştirdiği, Ukrayna birliklerinin ise füze savar sistemleri, tank savar ve ağır silahlarla karşılık verdiği öğrenildi.

Ukrayna Sievierodonetsk kentini kontrolü altına aldı

Şiddetli çatışmaların yaşandığı bir başka nokta olan Donbass’ta Ukrayna, kaybettiği bir kenti geri almayı başardı. Ukrayna’lı yetkililer, Luhansk’a bağlı Sievierodonetsk kentinin Ukrayna birlikleri tarafından geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını açıkladı. Ayrıca Ukrayna’nın önemli liman kentlerinden olan Odessa’da da her 2 tarafın askerleri arasında yoğun çatışmaların sürdüğü öğrenildi.

Binden fazla Rus askeri öldürüldü

Gece boyunca süren çatışmalar sırasında hem Ukrayna askerleri, hem de Rus askerleri karşılıklı olarak esirler aldı. Her 2 taraftan da ağır kayıplar verildiği bilgileri alınırken, bazı kentlerde meskun mahal çatışmalarının sürdüğü açıklandı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Oleksiy Arestovich ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, binden fazla Rus askerinin öldüğünü, 2 bin 500 dolayında askerin yaralandığını ifade etti.

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