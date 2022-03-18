Son Dakika
Rusya, Ukrayna’ya ait iletişim merkezini vurdu
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait iletişim merkezini silahlı insansız hava aracı ile vurdu.
Asayiş 18.03.2022, 15:22
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait iletişim merkezini silahlı insansız hava aracı ile vurdu.
Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarını 23. gününde sürdürüyor. Rus ordusu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait, ormanlık alanda bulunan iletişim merkezini hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, silahlı insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda iletişim merkezinin devre dışı bırakıldığını belirtti.