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Rusya, Ukrayna’nın askeri altyapısını hedef almaya devam ediyor

Rusya’nın Karadeniz’de konuşlu olan filosundan fırlatılan 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi ile Ukrayna’nın askeri altyapısı hedef alındı.

Asayiş 19.06.2022, 21:14
Rusya, Ukrayna’nın askeri altyapısını hedef almaya devam ediyor

Rusya’nın Karadeniz’de konuşlu olan filosundan fırlatılan 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi ile Ukrayna’nın askeri altyapısı hedef alındı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füze saldırıları devam ediyor. Karadeniz’de konuşlu olan Rus donanmasına bağlı fırkateynden Ukrayna topraklarına 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi fırlatıldı. Füzeler ile Ukrayna’nın askeri altyapısının hedef alındığı ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırısına ait görüntüleri paylaşırken, füzelerin hangi şehirleri ya da noktaları vurduğuna dair açıklama yapılmadı.

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