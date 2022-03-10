Son Dakika
Bayburt’ta EYP ile mücadele çalışmaları İçişleri Bakanlığı tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterildi
Rusya, Ukrayna’da doğalgaz boru hattını vurdu
Rus ordusu, Ukrayna’nın Svitlodarsk’da bulunan doğalgaz boru hattına saldırmasının ardından yangın çıktı.
Asayiş 10.03.2022, 20:46
Rus ordusu, Ukrayna’nın Svitlodarsk’da bulunan doğalgaz boru hattına saldırmasının ardından yangın çıktı.
Rusya, Ukrayna’da stratejik noktaları hedef almaya devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna’nın Donets Oblastı’nda yer alan Svitlodarsk’daki doğal gaz botu hattını vurdu. Saldırı sonrası boru hattında yangın çıkarken, bölgede büyük panik yaşandı. Acil Durumlar Servisi ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.