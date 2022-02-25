Rusya, Ukrayna topraklarına 160’tan fazla füze fırlattı

ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey savunma yetkilisi, Rusya’nın Ukrayna’ya "160’tan fazla füze" fırlattığını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey savunma yetkilisi, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik hava saldırılarında "160’tan fazla füze" fırlattığını açıkladı.

Yetkili, füzelerin çoğunun "kısa menzilli balistik füzeler" olduğunu belirterek, düzenlenen hava saldırılarının tümünde ise "orta menzilli ve seyir füzelerinin" kullanıldığını aktardı

Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiği, 169 kişinin ise yaralandığını bildirildi.