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Rusya- Ukrayna savaşında, 4 gönüllü yabancı asker öldü

Rusya-Ukrayna savaşında gönüllü olarak görev alan Hollanda, Almanya, Fransa ve Avustralyalı 4 yabancı askerin, bugün çıkan çatışmalarda hayatını kaybettiği açıklandı.

Asayiş 04.06.2022, 20:13
Rusya- Ukrayna savaşında, 4 gönüllü yabancı asker öldü

Rusya-Ukrayna savaşında gönüllü olarak görev alan Hollanda, Almanya, Fransa ve Avustralyalı 4 yabancı askerin, bugün çıkan çatışmalarda hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya- Ukrayna savaşında gönüllü olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde görev alan askerlerden oluşan Uluslararası Ukrayna Savunma Lejyonu, Rus ordusu ile bugün çıkan çatışmalarda 4 yabancı askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Askerlerin Hollanda, Almanya, Fransa ve Avustralyalı oldukları belirtildi. Uluslararası Ukrayna Savunma Lejyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, “Ronald Vogelaar, Michael O’Neill, Björn Benjamin Clavis ve Wilfried Bleriot isimli silah arkadaşlarımızın hizmetleri ve fedakarlıkları için minnettarlığımızı ifade edecek hiçbir kelime yok. Onlar, inandıkları değerleri savunmak ve zulme karşı durmak için buraya gelen isimsiz kahramanlardır. Onların hatırları ve mirası bize sonsuza kadar ilham verecek” denildi.

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