Rusya-Ukrayna savaşı gölgesinde Rus petrol şirketi yöneticilerinin şüpheli ölümü

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş esnasında 8 Rus petrol şirketi yöneticisinin şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi çok sayıda spekülasyona neden oluyor.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırmasının ardından ülkede birçok önemli isim gizemli şekilde hayatını kaybediyor. Son olarak Rus petrol şirketi Lukoil’in Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov, Moskova Merkez Klinik Hastanesi’nde pencereden düşerek hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi, Maganov’un ölümü sonrasında uzmanların geniş çaplı incelemeler başlattığını açıkladı. Göreve başlayalı henüz 2 yıl olan Maganov’un ölümü Rusya’daki muhalif basın tarafından "suikast" olarak yorumlanırken, Kremlin’e yakın medya grupları olayın "intihar" olduğu yönünde haber ve yorumlara yer verdi. Maganov’un ölümünün ardından hem Rus hem de dünya kamuoyu, ülkedeki sır ölümlerin arkasında hangi güçlerin olduğunu sorgulamaya başladı.

6 ayda 8 petrol şirketi yöneticisi öldü

Lukoil Yönetim Kurulu Başkanı Ravil Maganov’un esrarengiz ölümünden önce de ülkede çok sayıda petrol şirketi yöneticisi şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı askeri operasyonların hemen öncesinde Gazprom’un üst düzey yöneticisi Leonid Şulman, Leninsky bölgesindeki 500 bin dolarlık 3 katlı yazlığında ölü bulundu. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından bir gün sonra ise Gazprom’un üst düzey yöneticisi 61 yaşındaki Alexander Tyulyakov’un ölüm haberi geldi. Gazprom’un 1999’dan beri yöneticiliğini yapan Tyulyakov’un evinin garajında kendisini astığı duyuruldu. Tyulyakov’un intihar etmeden önce bir mektup bıraktığı öğrenilmiş fakat mektubun içeriği kamuoyuyla paylaşılmamıştı.

Şaman tedavisi sırasında öldü

Geçtiğimiz 10 Mayıs’ta hayatını kaybeden Lukoil’in eski yöneticisi Aleksandr Subbotin de şüpheli şekilde ölenler arasında yer aldı. Sürekli sağlık sorunları yaşayan ve şamanlardan destek alan Subbotin, şaman tedavisi esnasında hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi’nin ön verilerine göre, 43 yaşındaki Rus milyarder Subbotin alkol detoksu için şamanlardan destek aldı. Bu uygulama sırasında Rus oligark Subbotin’e kurbağa zehri tedavisi uygulandı. Fakat şamanların, bir süre sonra kalp krizi geçiren Subbotin’e kediotu bitkisinden hazırladıkları ağrı kesici karışımı verdikleri ancak Subbotin’in sabah saatlerinde Alexey Pindyurin ve Kristina Teikhrib ismindeki 2 şaman tarafından ölü olarak bulunduğu açıklandı. İlk belirlemelere göre, Aleksandr Subbotin’in kesin ölüm nedeni kalp durması olarak kayıtlara geçti. Ancak bu rapor Rus kamuoyu tarafından “gerçekçi” bulunmazken bazı Rus medya organları şamanların profesyonelce Rus oligarkı öldürdüğünü iddia etti. Şamanlar ise Rus oligarktan para almadıklarını Subbotin’in dostları olduğunu savundu.

Önce eşi ve kızını daha sonra kendini öldürdü

Rus petrol şirketi Gazprom’un eski yöneticilerinden olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla tanınan Rus oligark Vladislav Avayev de geçtiğimiz 19 Nisan’da, Moskova’daki evinde önce 47 yaşındaki eşi Yelena Avaev’i, ardından 13 yaşındaki kızı Mariya’yı silahla vurduktan sonra intihar etti. Rus polisi, Gazprom’dan ayrıldıktan sonra RT-Carbon isimli bir şirket açan Avayev’in intiharı ve işlediği cinayetlere ilişkin hiçbir açıklama yapmazken Rusya’da Avayev’in, karısı tarafından şoförü ile aldatıldığı iddia edildi. Bir başka iddiaya göre ise, Avaev ve karısının 13 yaşındaki kızlarının geleceği için sürekli tartıştığı ve benzer bir tartışma üzerine Avaev’in sinir krizleri geçirerek önce ailesini katletti ardından da intihar etti. Üçüncü bir teoriye göre de Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonlarını eleştiren Avaev ve ailesi Rus istihbaratı tarafından öldürüldü.

Rus istihbaratı suçlandı

Rusya’nın en büyük tıbbi malzeme şirketlerinden biri olan MedStom’un sahibi 43 yaşındaki Valisiy Melnikov’un , 41 yaşındaki karısı, 10 ve 4 yaşındaki çocuklarını öldürdükten sonra intihar ettiği kaydedildi. Geçtiğimiz yıl 2 milyon rubleden fazla (208 milyon dolar) net karla Rusya’nın en büyük şirketlerinden biri olan MedStom’un sahibi Valisiy Melnikov’un alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanmadığı, sessiz ve sakin bir hayat sürdüğü ifade edildi. Valisiy Melnikov’un, Nijniy Novgorod kentindeki Rus zenginler için inşa edilen bir sokakta bulunan evinde, önce karısı ve çocuklarını silah ve bıçakla öldürdüğü ardından da silahıyla intihar ettiği açıklandı. Ancak, bu ölüm ile ilgili hem Rus hem de dünya basını olayın basit bir cinnet ve intihar olayı olmadığını iddia ederek intiharın arkasında Rus istihbaratı olduğunu iddia etti. Gazprom ve özel petrol şirketleriyle bağı olan Melnikov’un ölümünden sonra soruşturmanın detaylarıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Yurtdışında da ölümler yaşanıyor

Rusya’da ölen petrol şirketi yöneticilerinin yanı sıra yurtdışında yaşayan bazı iş adamları da esrarengiz şekilde hayatını kaybetti. İngiltere’de yaşayan petrol ve doğalgaz şirketi sahibi Ukrayna doğumlu Rus iş adamı Mikhail Watford, Surrey kentindeki evinde kendisini asarak intihar etti. Petrol rafinerisi ve doğalgaz şirketi sahibi olan Watford’un ölümüyle ilgili İngiliz polisi, “Şüpheli ölüm” ibaresi notunu tuttu.

Balta ile öldürdüğü iddia edildi

Rus Gazprom petrol şirketine bağlı Novatek enerji şirketinin başında uzun süre görev yapan Sergey Protosenya, İspanya’nın Katalonya bölgesindeki Girona kentinin Lloret De Mar kasabasındaki villasında karısı ve kızıyla birlikte ölü bulundu. İddiaya göre Sergey Protosenya, karısı ve kızını önce baltayla öldürdü ardından kendisini verandaya asarak intihar etti. Olay sonrasında not veya mektup bulunmazken, İspanya polisi şüpheli olay için gizlilik kararı koydu. Protosenya’nın, Fransa’daki oğlu Fedor, babasının böyle bir katliam yapamayacağını bu olayın arkasında Rus istihbaratının olduğunu öne sürdü.