Rusya, Ukrayna ordusuna ait askeri araçları imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait askeri araçların imha edilme anlarına ait görüntüler yayınladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat’tan beri devam ederken, 2 ülkede askeri kayıplar veriyor. Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ordusu’na ait askeri araçların imha edilme anlarına ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerle birlikte açıklama da yapan Bakanlık, "Görüntüler, Ukrayna keşif ve sabotaj biriminin yüksek hassasiyetli silahlarla imha edilmesini gösteriyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin keşif ve sabotaj grubu, ABD’de üretilen arazi tipi askeri aracı kullanıyor. Grup tamamen yok edildi" ifadelerini kullandı. Görüntülerde askeri araçların bir bölgeye doğru intikal ederken, Rusya tarafından insansız hava aracı ile takip edildiği görülüyor. Ormanlık alan içine saklanarak mevzi alan araçlar daha sonra imha ediliyor. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, kaç aracın etkisiz hale getirildiği de bilinmiyor.