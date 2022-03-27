Rusya, Ukrayna mevzilerini çok namlulu roketatarla vurdu

Rusya, Ukrayna mevzilerine fırlatılan çok namlulu roketatar atışlarının görüntüsünü yayınladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 32 gündür devam ederken, Rusya Ukrayna’ya ait mevzileri çoklu roketatar atışlarıyla vurdu. Rus ordusunun Harkov bölgesinde gerçekleştirdiği çok namlulu roketatar atışlarının görüntüleri kaydedildi. Roketlerin hangi bölgelere düştüğüne dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.