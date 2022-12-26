Rusya: “Topraklarımıza sızmaya çalışan 4 Ukraynalı öldürüldü”

Rusya istihbaratı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna topraklarından Rus topraklarına silah ve patlayıcılarla sızmaya çalışan 4 Ukraynalının öldürüldüğü belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı bir grubun Rusya topraklarına girmeye çalıştığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Rusya devlet sınırındaki FSB personeli, Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunu etkisiz hale getirdi. 25 Aralık 2022’de çıkan çatışmada, Ukrayna’dan Bryansk bölgesi topraklarına girmeye çalışan 4 sabotajcı öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.

Ukraynalı grubunun yanında Almanya üretimi hafif makineli silah ve mühimmatlar bulunduğu aktarılan açıklamada, grubun 40 kilogram ağırlığındaki patlayıcıları Rusya topraklarına sokmaya çalıştığı belirtildi.