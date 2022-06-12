Rusya, Ternopil’i vurdu: 22 yaralı

Rus ordusunun, dün akşam Ukrayna’nın batısında yer alan Ternopil bölgesine bağlı Chortkiv kentine düzenlediği füze saldırısında 22 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ukrayna’nın batısında yer alan Ternopil şehrinin Valisi Volodymyr Trush, Rus ordusunun Chortkiv şehrine dün yerel saatle 21.46’da füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Vali Trush yaptığı açıklamada, “Rus ordusu 4 füze ile Ternopil bölgesine bağlı Chortkiv şehrine saldırı düzenledi. Olayda askeri bir tesisin bir kısmı yıkıldı ve 5 katlı bir bina hasar gördü. Şu anda can kaybı yok ancak aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 22 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi” dedi.

Vali Trush’a göre Rusya, füzelerin tamamını Karadeniz’den fırlattı.