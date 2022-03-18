Rusya, Sumi’de boya deposunu vurdu

Rus ordusu Ukrayna’nın Sumi kentinde bulunan bir boya deposuna bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 23 gündür devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna’nın Sumi kentinde bulunan bir boya deposunu vurdu. Rus ordusunun bombalı saldırısı sonucu depo alev aldı. Olay yerine Ukrayna Acil Durumlar Servisi ekibi sevk edildi. Ekip 4 teknik araç ve 20 personel ile yangın söndürme çalışmalarına başladı. Çıkan yangının 6 bin metrekareye yayıldığı kaydedilirken, ilk belirlemelere göre olayda hayatını kaybeden bulunmadığı açıklandı.