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Rusya Soruşturma Komitesi, Sibirya bölgesindeki Perm Devlet Üniversitesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Sibirya bölgesindeki Perm Devlet Üniversitesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Asayiş 20.09.2021, 11:06
Rusya Soruşturma Komitesi, Sibirya bölgesindeki Perm Devlet Üniversitesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Sibirya bölgesindeki Perm Devlet Üniversitesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

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