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ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için etkili ve güvenli olduğunu açıkladı.
Rusya Soruşturma Komitesi, Sibirya bölgesindeki Perm Devlet Üniversitesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
Rusya Soruşturma Komitesi, Sibirya bölgesindeki Perm Devlet Üniversitesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
Asayiş 20.09.2021, 11:06