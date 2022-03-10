banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Düşürülen Rus savaş uçağının pilotu:
Düşürülen Rus savaş uçağının pilotu: "Sivil alanları vurduk"
PFDK’dan Mert Hakan’a 2, İrfan Can’a 1 maç ceza
PFDK’dan Mert Hakan’a 2, İrfan Can’a 1 maç ceza
AB liderleri Rusya-Ukrayna krizi için Versay’da toplandı
AB liderleri Rusya-Ukrayna krizi için Versay’da toplandı
İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı
İstanbul Valiliğinden kar yağışı uyarısı

Rusya, sivillerin tahliyesi için her gün tek taraflı olarak “insani koridor” açacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna kentlerindeki sivillerin tahliyesine yönelik Ukrayna’dan onay talep etmeden “insani koridorlar” açacaklarını duyurarak, “Veri tabanımızda hali hazırda tahliyesini talep eden 2 milyon 617 bin 349 kişi var” açıklamasını yaptı.

Asayiş 10.03.2022, 23:55
Rusya, sivillerin tahliyesi için her gün tek taraflı olarak “insani koridor” açacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna kentlerindeki sivillerin tahliyesine yönelik Ukrayna’dan onay talep etmeden “insani koridorlar” açacaklarını duyurarak, “Veri tabanımızda hali hazırda tahliyesini talep eden 2 milyon 617 bin 349 kişi var” açıklamasını yaptı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından sonra birçok kentte savaşın ortasında kalan sivillerin tahliyesi için Rusya ve Ukrayna tarafları mutabakat sağlayarak, insani koridorların açılması yönünde geçici ateşkes ilan etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki insani koridorlar konusunda yeni bir duyuru yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev yaptığı açıklamada, “Rusya Federasyonu’na yönelik insani koridorların artık her gün sabah 10.00’dan itibaren hiçbir koordinasyon olmaksızın tek taraflı olarak ve Ukrayna tarafıyla mutabık kalınarak diğer yönlerde açılacağını resmen ilan ediyoruz” dedi.

İnsani koridorların güvenliği konusuna değinen Mizintsev, “Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen bölgelerde tam güvenliği garanti ediyoruz” dedi.

Ukrayna’da sivillerin tahliyesinde ve insani yardım konularında Birleşmiş Milletler(BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile ortak çalışma öneren Mizintsev, “Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile BM’den Rusya’nın insani koridorlarla ilgili inisiyatifinin Ukrayna nüfusuna bildirilmesi için çalışma yapmalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ukrayna tarafı ve Neo-Nazi gruplar tarafından insanlar korkutularak tahliyeleri engelleniyor”

Bugüne kadar sivillerin tahliyesine yönelik alınan kararlarda Kiev’in sorumluluklarını yerine getirmediğini savunan Mizintsev, “Ukrayna tarafı ve Neo-Nazi gruplar tarafından insanlar korkutularak tahliyeleri engelleniyor. İnsanlara insani koridorların varlığından haberdar edilmiyor bu koridorları öğrenenler ise fiziksel durum nedeniyle tahliye edilemiyor. Kontrol noktalarında, motorlu taşıtların denetimleri yapılıyor. Ancak bu denetimler sabotaj gruplarının ve milliyetçi grupların önlenmesi için yapılmaktadır” dedi.

“Veri tabanımızda hali hazırda tahliyesini talep eden 2 milyon 617 bin 349 kişi var”

Sivillerden tahliye talepleri aldıklarını ve kayıtlar oluşturduklarını aktaran Mizintsev, “Son 24 saatte 27 bin 439 Ukraynalı ve yabancı uyruklu sivillerin, Rusya Federasyonu makamlarına başvurularda bulundu. Veri tabanımızda hali hazırda tahliyesini talep eden 2 milyon 617 bin 349 kişi var” dedi.

Bugüne kadar Kiev’in dahil olmadığı tahliye süreçlerinde binlerce kişiyi tahliye etmeyi başardıklarını söyleyen Mizintsev, “Bin 43’ü son 1 günde olmak üzere 22 binden fazla araç ve otobüs kontrol noktalarından geçti. Operasyonun başından itibaren Kiev’in katılımı olmaksızın Ukrayna’daki tahliye bölgelerinden 187 binden fazla insan tahliye edildi. Bunların 46 bin 696’ı çocuk. Günlük 7 bin 457 tahliye ortalaması var bunlardan bin 260’ı çocuk” diye konuştu.

Mizintsev ayrıca, Çernihiv, Herson ve Harkov’un yanı sıra Donetsk ve Luhansk’ta 25 insani yardım faaliyeti yürüttüklerini bu süre zarfında 250 bin ton temel ihtiyaç maddesi, ilaç ve gıda dağıttıklarını ekledi.

Yorumlar (0)
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18