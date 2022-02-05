Rusya sınırına yakın olan Harkov’da Rusya karşıtı protesto

Ukrayna’nın Rusya sınırına yakın olan Harkov kentinde binlerce kişi Rusya karşıtı protesto düzenledi.

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, Ukrayna’nın Rusya sınırına yakın olan ve ülkenin ikinci büyük kenti Harkov’da Rusya karşıtı protesto düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı protestoda göstericiler ellerinde, “Harkov Ukrayna’dır” ve "Rus saldırganlığını durdurun" yazılı pankartlar ile Ukrayna bayrağı taşıdı.

Protesto sırasında Ukrayna milli marşını da söyleyen göstericiler, Ukrayna bayrağının yanı sıra ellerinde Ukrayna’ya Rusya karşısında destek olan ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) gibi müttefiklerin bayraklarını da taşıdı. Göstericiler, Harkov’un bir Ukrayna şehri olduğunu ve onu teslim etmeyeceklerini göstermek amacıyla sokağa indiklerini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya sınırına 42 kilometre uzaklıkta bulunan Harkov’u muhtemel bir Rus hedefi olarak tanımlamış, ancak daha sonra sözcüsü Zelenskiy’nin varsayımsal olarak konuştuğunu ifade etmişti.