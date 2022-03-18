Rusya şimdi de üniversite binasını vurdu! Ölü ve yaralılar var...

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Harkov’a sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırısında yerleşim bölgesindeki iki bina ile 6 katlı bir üniversite binasında hasar meydana geldi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırı sonrası iki binada çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, enkaz altında mahsur kalan bir kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.