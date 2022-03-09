Rusya Savunma Bakanlığı: “Ukraynalı milliyetçiler Çernobil’in elektrik hatlarına saldırdı”

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov, Ukrayna’daki bazı milliyetçi grupların Çernobil Nükleer Santrali’nin elektrik hatlarına ve trafolarına saldırdığını iddia etti.

Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nde yerel saat 11.22 itibariyle elektriğin kesildiği ve jeneratörlerin devreye girdiği bildirilmişti. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki bazı milliyetçi milislerin Çernobil Nükleer Santrali’nin elektrik hatlarına saldırdığını iddia ederek, “Ukraynalı milliyetçilerin başka bir provokasyona, son derece tehlikeli bir provokasyona giriştiklerini büyük bir üzüntüyle belirtmeliyim. Çernobil Nükleer Santralini besleyen trafo merkezine ve elektrik hatlarına saldırdılar. Rus uzmanlar yedek dizel jeneratör güç kaynakları ile acil önlemler aldı” dedi.

Santrale elektrik sağlayan hatların Ukrayna tarafından onarılmadığını savunan Pankov, “Ukrayna tarafı şu anda her türlü onarım ve restorasyon çalışmasını mümkün olan her şekilde onarmaktan kaçınıyor. Kanaatimizce bu milliyetçilerin eylemlerinin kesinlikle amaçlı ve kışkırtıcı doğasını bir kez daha doğrulamaktadır” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Rusya Enerji Bakanlığı Başkan Yardımcısı Pavel Sorokin ise Belarus tarafından Çernobil’e elektrik sağlanması yönünde çalışma başlatıldığını duyurdu.

“Soğutma için kullandığımız dizel yakıt 48 saat sonra tükeniyor”

Çernobil Nükleer Enerji Santrali Müdürü Valeriya Seydi yaptığı yazılı açıklamada ise, nükleer santralin soğutmasında kullanılan dizel yakıtın 48 saat sonra tükeneceğini ve soğutma sisteminin çalışmayacağından dolayı santralin riske gireceğini açıklamıştı. Seydi, “Soğutma için kullandığımız dizel yakıt 48 saat sonra tükeniyor. 48 saat sonra santralin güvenliğini tamamen kaybetmiş olacağız. Merkezden edindiğimiz bilgilere göre santraldeki elektrik kesintisinin sebebi, elektrik akımı sisteminde yaşanan bir arıza. Bu sorunun giderilmesi tamir edilebilmesi için acilen bir koridor oluşturulmalı” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, “Santralin soğutma sistemini çalıştıran jeneratörün dizel yakıtı 48 saat içerisinde bitecek ve daha sonra radyasyon sızıntısı riski başlayacak” demişti.