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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Donanmasına bağlı Moskova kruvazörünün battığını bildirerek, “Moskova kruvazörü varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde oluşan hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarınd
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Donanmasına bağlı Moskova kruvazörünün battığını bildirerek, “Moskova kruvazörü varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde oluşan hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında gemi battı" denildi.
Asayiş 14.04.2022, 23:21
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Donanmasına bağlı Moskova kruvazörünün battığını bildirerek, “Moskova kruvazörü varış limanına çekilmesi sırasında mühimmatın patlaması sonucu gövdesinde oluşan hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Fırtınalı deniz koşullarında gemi battı" denildi.