Rusya Savunma Bakanlığı: "Kramatorsk kentine düzenlenen hava saldırısında 600’den fazla Ukrayna askeri öldürüldü"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Makiivka şehrinde 89 Rus askerini öldürdüğü saldırıya karşılık verildiği belirtilerek, "Kramatorsk kentine düzenlenen hava saldırısında 600’den fazla Ukrayna askeri öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.

Rusya, Ukrayna ordusunun 1 Ocak yerel saatle 00.01’de Donetsk bölgesindeki Makiivka şehrinde Rus birliğinin geçici olarak konuşlandığı binaya ABD yapımı 6 HIMARS füzesiyle düzenlediği saldırıya yanıt verdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna topraklarında sürdürdüğü saldırılara yönelik yaptığı açıklamada, Rus istihbaratının desteğiyle Ukrayna askerlerinin konuşlandığı noktanın belirlendiğini söyleyerek, "Rus keşif araçları, Kramatorsk kentinde Ukrayna ordusu askerlerine ait geçici konuşlanma noktalarını buldu ve teyit etti. Bu noktalara yönelik yoğun roket atışları sonucunda 600’den fazla Ukrayna askeri öldürüldü" dedi.

Konaşenkov açıklamasında yeni yılın ilk gününde Ukrayna ordusunun Makiivka kentine yaptığı roket saldırısında 89 Rus askerinin öldüğünü ve buna misilleme olarak Kramatorsk kentine saldırı gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.