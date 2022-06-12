banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

Rusya Savunma Bakanlığı: “ABD ve Avrupa’dan Kiev’e sağlanan silahların bulunduğu depoyu yok ettik”

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’da devam eden askeri operasyona dair yaptığı açıklamada, “ABD’de ve Avrupa ülkelerinden, Kiev’e sağlayan silahların bulunduğu depoyu yok ettik” dedi.

Asayiş 12.06.2022, 12:08
Rusya Savunma Bakanlığı: “ABD ve Avrupa’dan Kiev’e sağlanan silahların bulunduğu depoyu yok ettik”

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’da devam eden askeri operasyona dair yaptığı açıklamada, “ABD’de ve Avrupa ülkelerinden, Kiev’e sağlayan silahların bulunduğu depoyu yok ettik” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi. Ukrayna’nın birçok noktasındaki saldırılarını sürdüren Rusya, Ukrayna’ya destek veren ülkeleri de hedef aldığını gösterdi. Ukrayna’daki bir silah deposunu vurduğunu açıklayan bakanlık, “Ternopol bölgesindeki Chortkov yakınlarında içinde deniz tabanlı yüksek hassasiyetli uzun menzilli Kalibr füzeler, ABD ve Avrupa ülkelerinden Kiev rejimine tedarik edilen büyük bir tanksavar füze sistemi, taşınabilir uçaksavar füze sistemi ve top mermisinin bulunduğu depo imha edildi” ifadelerini kullandı.

Toplam 3 bin 570 özel askeri araç yok edildi”

Rus hava savunma sistemi tarafından Harkov bölgesindeki Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Su-25 uçağının düşürüldüğünü bildiren bakanlık, “Toplam 201 uçak, 130 helikopter, bin 188 insansız hava aracı (İHA), 388 uçaksavar füze sistemi, 3 bin 514 tank ve diğer zırhlı savaş aracı, 508 çok namlulu roketatar, bin 870 saha ve havan topçusu ile 3 bin 570 özel askeri araç operasyon çerçevesinde yok edildi” açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu