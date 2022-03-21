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Rusya ordusu tarafından Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezine yakın noktadaki Podilskyi ilçesine füze saldırıları başlatıldı.
Rusya ordusu tarafından Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezine yakın noktadaki Podilskyi ilçesine füze saldırıları başlatıldı.
Rusya ordusu tarafından Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezine yakın noktadaki Podilskyi ilçesine füze saldırıları başlatıldı.
Asayiş 21.03.2022, 01:25
Rusya ordusu tarafından Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezine yakın noktadaki Podilskyi ilçesine füze saldırıları başlatıldı.