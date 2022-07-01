Rusya, Odessa’da sivil yerleşimleri vurdu: 18 ölü, 38 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna’nın Odessa bölgesinde gerçekleştirdiği füzeli saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna’da sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Rus askerleri, Ukrayna’nın Odessa bölgesindeki Bilhorod-Dnistrovskyi’de 9 katlı bir bina ile konaklama tesisini füzeyle vurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre 9 katlı binada 16, konaklama tesisinde 2 kişi yaşamını yitirdi, toplam 38 kişi de yaralandı. Saldırıda binanın bir kısmının yıkıldığı belirtildi.