Rusya Mıkolayiv’de müstakil bir evi vurdu

Ukrayna’nın Mıkolayiv kentinde Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısında müstakil bir ev vuruldu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, bir çok sivil yerleşim yeri füze ve roketlerin hedefi oldu. Ukrayna’nın Mıkolayiv kentinde Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısında sivil yerleşim yeri vuruldu. Saldırıda müstakil bir ev hedef alınırken, evin vurulduğu anlar yakınlardaki bir evden saniye saniye kaydedildi.

Görüntüleri çeken Ukraynalı vatandaş, olayın karşısında yaşadığı şoku gizleyemezken, “Komşumuzu vurdular” diye bağırdığı duyuldu.